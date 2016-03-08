مقدمة 1-مصر تلغي سقف الإيداع والسحب بالعملة الصعبة للأفراد

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من أسماء الشريف

القاهرة 8 مارس آذار (رويترز) - ألغى البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للأفراد في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة بالسوق العطشى للدولار.

وتكافح مصر كثيفة الاعتماد على الاستيراد أزمة عملة وتجاهد لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.

وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير شباط ويقنن البنك المركزي استهلاك الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية.

وتلغي الخطوة قيودا فرضت قبل عام على الأفراد لكن البنك المركزي قال إنه سيبقيها على الشركات في ظل استمرار أزمة العملة.

وقال البنك المركزي في بيان "بالإشارة إلى التعليمات الصادرة في شأن الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية... تقرر إلغاء الحدود القصوى المشار إليها بالنسبة للأفراد الطبيعيين فقط مع الإبقاء على الحدود القصوى المعمول بها بالنسبة للأشخاص الاعتبارية."