Sun 25 Dec 2016 | 3:38 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صحيفة: المركزي المصري يريد زيادة الاحتياطي إلى 25 مليار دولار بنهاية 2016

Tue Mar 8, 2016 8:04pm GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 8 مارس آذار (رويترز) - نقلت صحيفة اليوم السابع المصرية عن طارق عامر محافظ البنك المركزي قوله اليوم الثلاثاء إن البنك يستهدف زيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى 25 مليار دولار بنهاية 2016.

ونسبت الصحيفة إلى عامر قوله في تصريحات وصفتها بالخاصة "قرار البنك المركزى المصرى اليوم الثلاثاء بإلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد سيسهم بشكل كبير فى زيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر خلال الفترة القادمة."

وبلغت الاحتياطيات 16.53 مليار دولار في نهاية فبراير شباط. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 