صحيفة: المركزي المصري يريد زيادة الاحتياطي إلى 25 مليار دولار بنهاية 2016
القاهرة 8 مارس آذار (رويترز) - نقلت صحيفة اليوم السابع المصرية عن طارق عامر محافظ البنك المركزي قوله اليوم الثلاثاء إن البنك يستهدف زيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى 25 مليار دولار بنهاية 2016.
ونسبت الصحيفة إلى عامر قوله في تصريحات وصفتها بالخاصة "قرار البنك المركزى المصرى اليوم الثلاثاء بإلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد سيسهم بشكل كبير فى زيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر خلال الفترة القادمة."
وبلغت الاحتياطيات 16.53 مليار دولار في نهاية فبراير شباط. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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