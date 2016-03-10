Sun 25 Dec 2016 | 3:39 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Thu Mar 10, 2016 4:50am GMT
 
[-] نص [+]

الخميس 10 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية

* الأمم المتحدة لا تتوقع نهاية محددة لهدنة سوريا والمحادثات تستمر حتى 24 مارس.

* البيت الأبيض يقول إن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي اجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ليل الأربعاء في مدينة رام الله وبحثا أعمال العنف الجارية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

* بايدن: يجب الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي الإقليمي

* إيران تختبر صواريخ تقول إنها قادرة على ضرب إسرائيل

* مصادر: الجيش التركي ينهي عملياته ضد المسلحين الأكراد في حي بديار بكر

* القوات التونسية تقتل عشرة إسلاميين في بن قردان

* مصادر: خط أنابيب النفط العراقي الكردي قد يعاد فتحه قريبا

* موقع: مسؤول إيراني يقول صادرات الخام 1.8 مليون ب/ي أهم الأنباء العالمية   يتبع
 