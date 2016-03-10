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الخميس 10 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية
* الأمم المتحدة لا تتوقع نهاية محددة لهدنة سوريا والمحادثات تستمر حتى 24 مارس.
* البيت الأبيض يقول إن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي اجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ليل الأربعاء في مدينة رام الله وبحثا أعمال العنف الجارية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
* بايدن: يجب الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي الإقليمي
* إيران تختبر صواريخ تقول إنها قادرة على ضرب إسرائيل
* مصادر: الجيش التركي ينهي عملياته ضد المسلحين الأكراد في حي بديار بكر
* القوات التونسية تقتل عشرة إسلاميين في بن قردان
* مصادر: خط أنابيب النفط العراقي الكردي قد يعاد فتحه قريبا
* موقع: مسؤول إيراني يقول صادرات الخام 1.8 مليون ب/ي أهم الأنباء العالمية يتبع