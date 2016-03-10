* الأمم المتحدة لا تتوقع نهاية محددة لهدنة سوريا والمحادثات تستمر حتى 24 مارس.

* البيت الأبيض يقول إن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي اجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ليل الأربعاء في مدينة رام الله وبحثا أعمال العنف الجارية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.