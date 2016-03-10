بنك القاهرة يرفع العائد على شهادات الادخار الدولارية

القاهرة 10 مارس آذار (رويترز) - قال منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد اليوم الخميس إن مصرفه رفع العائد على شهادات الادخار الدولارية لأجل ثلاث وخمس سنوات.

وأضاف الزاهد في اتصال هاتفي مع رويترز "تم رفع العائد على الشهادات لأجل ثلاث سنوات إلى 4.25 بالمئة وعلى شهادات الخمس سنوات إلى 5.25 بالمئة بزيادة نحو واحد بالمئة عن المستويات السابقة.

"سنبدأ من اليوم بيع الشهادات بالفائدة الجديدة التي ستعمل على جذب مدخرات دولارية جديدة من المواطنين."

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

وكان البنك الأهلي المصري رفع العائد على الشهادات لأجل ثلاث سنوات أمس الأربعاء إلى 4.25 بالمئة من 3.25 بالمئة بينما زاد العائد على شهادات السبع سنوات إلى 5.75 بالمئة من 4.25 بالمئة. ورفع البنك العائد على شهادات الخمس سنوات إلى 5.25 بالمئة.