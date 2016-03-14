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الاثنين 14 مارس آذار
أهم الأنباء الإقليمية
* مقتل 32 شخصا في ثاني انفجار بالعاصمة التركية خلال شهر
* إردوغان : الهجمات لن تنال من إصرار تركيا على مكافحة الإرهاب
* محكمة تركية تحجب مواقع فيسبوك وتويتر بعد نشر صور تفجير أنقرة
* إقالة وزير العدل المصري بعد تصريح اعتبر مسيئا للرسول
* وكالة: قوات الأمن السعودية تقتل امرأة خلال عملية لاعتقال مطلوب
* المجلس الرئاسي الليبي يدعو إلى نقل السلطة إلى حكومة وحدة
* المرصد السوري: جبهة النصرة تستولي على قواعد وأسلحة من الفرقة 13 المدعومة من الغرب يتبع