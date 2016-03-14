المركزي المصري يعلن طرح عطاء استثنائي بقيمة 200 مليون دولار اليوم

القاهرة 14 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان إنه سيطرح اليوم الاثنين عطاء استثنائيا لبيع 200 مليون دولار لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية. ‭ ‬وقالت ثلاثة مصادر مصرفية لرويترز اليوم إن المركزي سيبيع الدولار في العطاء الاستثنائي بسعر 8.85 جنيه.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالمركزي للتعقيب.

والعطاء الاستثنائي اليوم أكبر بكثير من العطاء الدوري للعملة الذي يبلغ حجمه 40 مليون دولار ويطرحه المركزي ثلاث مرات اسبوعيا.

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

وواصل الدولار الأمريكي تراجعه الحاد في السوق السوداء في مصر اليوم الاثنين قبل إعلان المركزي عن العطاء الاستثنائي ليصل إلى 9.20 جنيه من 9.25 جنيه أمس الأحد و9.60 الخميس الماضي.