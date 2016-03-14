مقدمة 1-المركزي المصري يطرح عطاء استثنائيا لبيع 200 مليون دولار بسعر 8.85 جنيه

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من إيهاب فاروق وأسماء الشريف

القاهرة 14 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان إنه سيطرح اليوم الاثنين عطاء استثنائيا لبيع 200 مليون دولار لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية فيما قالت ثلاثة مصادر مصرفية لرويترز إن المركزي سيبيع الدولار بسعر 8.85 جنيه.

ويعني هذا قيام البنك المركزي بتخفيض سعر العملة المحلية بواقع1.12 جنيه لأول مرة في عهد المحافظ الجديد طارق عامر.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالمركزي للتعقيب.

وقال هاني جنينة من بلتون المالية القابضة "هذه خطوة أولية نحو تحرير سعر الصرف. قيمة الجنيه بعد التخفيض قريبة جدا من سعره في السوق الموازية."

ويزيد حجم العطاء الاستثنائي اليوم كثيرا عن العطاء الدوري للعملة الذي يبلغ حجمه 40 مليون دولار ويطرحه المركزي ثلاث مرات أسبوعيا ويبيع فيه الدولار بسعر 7.73 جنيه.

وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز اليوم "حتى الليلة الماضية كنا نبيع الدولار بسعر 9.20 جنيه. أتوقع أن يقل السعر كثيرا اليوم بعد تخفيض الجنيه."

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات لكن البنك المركزي كان مترددا في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.