بنكا الأهلي ومصر يطرحان شهادات استثمار بعائد 15% مقابل أي عملة أجنبية أو عربية

من إيهاب فاروق

القاهرة 14 مارس آذار (رويترز) - قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في البلاد إن مصرفه وبنك مصر طرحا شهادات استثمار اليوم الاثنين للأفراد الطبيعيين بعائد 15 بالمئة مقابل التنازل عن أي عملة عربية أو اجنبية.

وأضاف عكاشة في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم "الشهادات لأجل ثلاث سنوات بعائد يصرف كل ثلاثة اشهر. طرح الشهادات يبدأ من اليوم ولمدة 60 يوما.

"العائد مميز جدا وهو عودة بالادخار للجنيه. اسم الشهادة ‘الجنيه المصري‘."

ويأتي الإعلان عن الشهادات الجديدة بعدما خفض البنك المركزي المصري اليوم سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر.

وباع المركزي 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيه للبنوك من 7.73 جنيه في العطاء الدوري السابق أمس الأحد.