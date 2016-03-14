المركزي المصري يخفض سعر الجنيه 112 قرشا مقابل الدولار

من إيهاب فاروق

القاهرة 14 مارس آذار (رويترز) - خفض البنك المركزي المصري اليوم الاثنين سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر.

وباع المركزي 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيه للبنوك من 7.73 جنيه في العطاء الدوري السابق أمس الأحد.

ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيه رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي اليوم.

وقال هاني جنينة من بلتون المالية القابضة "هذه خطوة أولية نحو تحرير سعر الصرف. قيمة الجنيه بعد التخفيض قريبة جدا من سعره في السوق الموازية."

وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز اليوم "حتى الليلة الماضية كنا نبيع الدولار بسعر 9.20 جنيه. أتوقع أن يقل السعر كثيرا اليوم بعد تخفيض الجنيه."

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات لكن البنك المركزي كان مترددا في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.