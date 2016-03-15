الثلاثاء 15 مارس آذار

أهم الأنباء الإقليمية

* أوباما يبحث مع بوتين الازمة في سوريا بعد إعلان الرئيس الروسي عن سحب جزئي للقوات

* إيران: الصواريخ الباليستية مخصصة للدفاع عن النفس وتجاربها لا تنتهك الاتفاق النووي

* إسرائيل تقول انها ليست مقتنعة "بمنطق" مبادرة السلام الفرنسية

* سي.إن.إن: وفاة عمر الشيشاني القيادي بتنظيم الدولة الاسلامية متأثرا بإصابته في ضربة جوية أمريكية في سوريا

* بيان: أمريكا تنفذ 15 ضربة في العراق وسوريا ضد الدولة الإسلامية

* روسيا: الإنذارات لا تساعد محادثات السلام بشأن سوريا