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الثلاثاء 15 مارس آذار
أهم الأنباء الإقليمية
* أوباما يبحث مع بوتين الازمة في سوريا بعد إعلان الرئيس الروسي عن سحب جزئي للقوات
* إيران: الصواريخ الباليستية مخصصة للدفاع عن النفس وتجاربها لا تنتهك الاتفاق النووي
* إسرائيل تقول انها ليست مقتنعة "بمنطق" مبادرة السلام الفرنسية
* سي.إن.إن: وفاة عمر الشيشاني القيادي بتنظيم الدولة الاسلامية متأثرا بإصابته في ضربة جوية أمريكية في سوريا
* بيان: أمريكا تنفذ 15 ضربة في العراق وسوريا ضد الدولة الإسلامية
* روسيا: الإنذارات لا تساعد محادثات السلام بشأن سوريا
* الأمم المتحدة: نأمل أن تنتج محادثات سوريا خارطة طريق ولا بديل سوى الحرب يتبع