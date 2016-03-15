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مصحح-المركزي المصري يطرح غدا الأربعاء عطاء استثنائيا جديدا بقيمة 1.5 مليار دولار

Tue Mar 15, 2016 11:33am GMT
 
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(لتصحيح العملة في الفقرة الأولى)

القاهرة 15 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إنه سيطرح عطاء استثنائيا جديدا غدا الأربعاء بقيمة 1.5 مليار دولار لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية القائمة الناتجة عن عمليات استيرادية.

وباع البنك المركزي المصري 198.3 مليون دولار في عطاء استثنائي اليوم الثلاثاء بسعر 8.85 جنيه دون تغيير عن عطاء أمس الاثنين الذي خفض فيه سعر العملة المحلية 14.5 بالمئة في خطوة مفاجئة.

وقال المركزي إن العطاء الاستثنائي اليوم يهدف لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية.

وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 