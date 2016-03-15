مقدمة 1-المركزي المصري يطرح 1.5 مليار دولار غدا للقضاء "نهائيا" على السوق السوداء

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القاهرة 15 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إنه سيطرح عطاء استثنائيا جديدا غدا الأربعاء بقيمة 1.5 مليار دولار لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية القائمة الناتجة عن عمليات استيرادية.

وقال مصدر بالبنك المركزي لرويترز في اتصال هاتفي "طرح 1.5 مليار دولار غدا يستهدف القضاء نهائيا على السوق السوداء."

وباع البنك المركزي المصري 198.3 مليون دولار في عطاء استثنائي اليوم الثلاثاء بسعر 8.85 جنيه دون تغيير عن عطاء أمس الاثنين الذي خفض فيه سعر العملة المحلية 14.5 بالمئة في خطوة مفاجئة.

وقال المركزي إن العطاء الاستثنائي اليوم يهدف لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية.