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صباح الخير من رويترز

Thu Mar 17, 2016 4:57am GMT
 
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الخميس 17 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية

* كيري يبلغ لافروف: الحاجة ماسة إلى إنتقال سياسي في سوريا

* نشطاء في محادثات سلام سوريا يدعون إلى "تغيير شامل"

* وزير الخارجية الفرنسي يزور تونس لتعزيز الروابط الامنية والاقتصادية

* امريكا تعارض اقامة جيب كردي في سوريا الان لكنها تترك الباب مفتوحا

* بوتين يقول انه سيجتمع مع رئيس الوزراء الاسرائيلي قريبا

* المرصد السوري: قوات كردية تعتقل أفراد ميليشيا مؤيدة للقوات الحكومية

* أوروبا توافق على عقوبات بحق قادة ليبيين يرفضون حكومة الوحدة

* إنتاج النفط الليبي ينخفض إلى 295-350 ألف ب/ي   يتبع
 