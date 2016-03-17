مصحح-مصادر: المركزي المصري يثبت سعر الجنيه في عطاء اليوم عند 8.78 جنيه مقابل الدولار

(لتصحيح سعر الجنيه في الفقرة الأولى)

القاهرة 17 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر مصرفية لرويترز اليوم الخميس إن البنك المركزي المصري ثبت سعر الجنيه عند 8.78 جنيه مقابل الدولار في عطاء اليوم لبيع 40 مليون دولار.

وباع المركزي أمس الأربعاء 1.514 مليار دولار بسعر 8.78 جنيه في عطاء استثنائي لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات استيرادية.

ويعني هذا أن المركزي رفع سعر عملته المحلية أمس سبعة قروش بعد أن خفض الجنيه 112 قرشا يوم الاثنين الماضي.

وقالت خمسة مصادر مصرفية لرويترز الليلة الماضية إن المركزي باع لهم الدولار يوم الأربعاء ثم طلب استرداده مرة أخرى في شكل وديعة لمدة سنة بفائدة 1.23 بالمئة.

وطرح المركزي أربعة عطاءات استثنائية خلال العشرة أيام الماضية بنحو 2.4 مليار دولار.

ولم يعلن المركزي عن أي تفاصيل عن مصادر الدولارات التي يقوم بطرحها وسط ارتفاع طفيف في الاحتياطي النقدي الأجنبي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وانخفاض الحركة السياحية والاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد انتفاضة يناير كانون 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.