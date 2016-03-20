مصرفيون: المركزي المصري سيطرح عطاء أسبوعيا بدلا من 3 عطاءات

القاهرة 20 مارس آذار (رويترز) - قال مصرفيون اليوم الأحد إن البنك المركزي المصري سيطرح من الآن فصاعدا عطاء مرة واحدة يوم الثلاثاء من كل أسبوع لبيع 120 مليون دولار.

وكان المركزي يطرح ثلاثة عطاءات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس لبيع 40 مليون دولار في كل منها.

ولم يصدر إعلان رسمي على الفور من البنك المركزي.