مصرفيون: المركزي المصري سيطرح عطاء أسبوعيا بدلا من 3 عطاءات
القاهرة 20 مارس آذار (رويترز) - قال مصرفيون اليوم الأحد إن البنك المركزي المصري سيطرح من الآن فصاعدا عطاء مرة واحدة يوم الثلاثاء من كل أسبوع لبيع 120 مليون دولار.
وكان المركزي يطرح ثلاثة عطاءات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس لبيع 40 مليون دولار في كل منها.
ولم يصدر إعلان رسمي على الفور من البنك المركزي.
وخفضت مصر قيمة الجنيه الأسبوع الماضي وأعلنت أنها ستتحول لنظام لأسعار الصرف يتسم بقدر بقدر أكبر من المرونة وهو ما قال اقتصاديون ومصرفيون إنه قد يسفر في نهاية المطاف عن إلغاء عطاءات المركزي لبيع الدولار. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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