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الثلاثاء 22 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية
* تنظيم عصائب أهل الحق الشيعي يطالب بسحب القوات الأمريكية من العراق
* الحكومة السعودية: الانسحاب الروسي الجزئي من سوريا خطوة إيجابية
* أمريكا ترفض دعوة روسيا لاجتماع عاجل بشأن انتهاكات وقف القتال في سوريا
* صحف: تركيا تلاحق ثلاثة آخرين تقول إنهم كانوا يدبرون لتفجيرات
* إسرائيل تنقل 19 يهوديا يمنيا في أحدث عملية للهجرة
* ترامب يتعهد بعلاقات قوية مع إسرائيل إذا انتخب رئيسا
* الجيش الأمريكي: التحالف يشن 11 غارة على الدولة الإسلامية في العراق وسوريا
* بايدن: لا توجد إرادة سياسية للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين أهم الأنباء العالمية يتبع