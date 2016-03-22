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صباح الخير من رويترز

Tue Mar 22, 2016 4:33am GMT
 
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الثلاثاء 22 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية

* تنظيم عصائب أهل الحق الشيعي يطالب بسحب القوات الأمريكية من العراق

* الحكومة السعودية: الانسحاب الروسي الجزئي من سوريا خطوة إيجابية

* أمريكا ترفض دعوة روسيا لاجتماع عاجل بشأن انتهاكات وقف القتال في سوريا

* صحف: تركيا تلاحق ثلاثة آخرين تقول إنهم كانوا يدبرون لتفجيرات

* إسرائيل تنقل 19 يهوديا يمنيا في أحدث عملية للهجرة

* ترامب يتعهد بعلاقات قوية مع إسرائيل إذا انتخب رئيسا

* الجيش الأمريكي: التحالف يشن 11 غارة على الدولة الإسلامية في العراق وسوريا

* بايدن: لا توجد إرادة سياسية للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين أهم الأنباء العالمية   يتبع
 