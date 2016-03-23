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الأربعاء 23 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية
* أمريكا تهاجم معسكر تدريب للقاعدة في اليمن ومقتل العشرات
* التحالف الأمريكي يوجه 15 ضربة جوية لأهداف تنظيم الدولة الإسلامية
* مقتل 530 شخصا في مناطق تشملها الهدنة السورية في 23 يوما
* حزب الله: أوروبا تكتوي بالنار نفسها التي أشعلتها بعض الأنظمة في سوريا والشرق الأوسط
* سوريا تدين هجمات بروكسل وتقول إنها "نتيجة حتمية للسياسات الخاطئة"
* وسائل إعلام: ارتفاع عدد قتلى هجمات بروكسل إلى 34 قتيلا
* إدانات لتفجيرات بروكسل من الأزهر ودول بالشرق الأوسط
* تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي تدين تفجيرات بروكسل يتبع