Sun 25 Dec 2016 | 3:36 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Wed Mar 23, 2016 4:04am GMT
 
[-] نص [+]

الأربعاء 23 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية

* أمريكا تهاجم معسكر تدريب للقاعدة في اليمن ومقتل العشرات

* التحالف الأمريكي يوجه 15 ضربة جوية لأهداف تنظيم الدولة الإسلامية

* مقتل 530 شخصا في مناطق تشملها الهدنة السورية في 23 يوما

* حزب الله: أوروبا تكتوي بالنار نفسها التي أشعلتها بعض الأنظمة في سوريا والشرق الأوسط

* سوريا تدين هجمات بروكسل وتقول إنها "نتيجة حتمية للسياسات الخاطئة"

* وسائل إعلام: ارتفاع عدد قتلى هجمات بروكسل إلى 34 قتيلا

* إدانات لتفجيرات بروكسل من الأزهر ودول بالشرق الأوسط

* تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي تدين تفجيرات بروكسل   يتبع
 