محافظ البنك المركزي: نتوقع ضخ 30 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة من الصين خلال عامين

القاهرة 27 مارس آذار (رويترز) - توقع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن تضخ الصين 30 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في بلاده خلال العامين المقبلين.

وأضاف عامر في مقابلة مسجلة بثتها قناة تلفزيونية محلية الليلة الماضية "أعتقد أن الصين خلال العامين المقبلين سيأتي لنا منها ما يقرب من 30 مليار دولار استثمارات مباشرة."

وأوضح أن الصينيين "مهتمون جدا بمصر وبمحور قناة السويس وبمشروعات الغاز والغزل والنسيج. ويريدون المشاركة فى مشروعات التنقيب عن الغاز."

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قال في زيارته للقاهرة في يناير كانون الثاني إن مصر والصين تعتزمان إقامة 15 مشروعا في مصر قد يصل إجمالي قيمتها إلى 15 مليار دولار.

وذكر شي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حينها أن المشروعات تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في مصر وتشمل قطاعات الكهرباء والنقل والبنية التحتية.

وتمر مصر بمصاعب اقتصادية منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما. وأدت القلاقل الأمنية والسياسية منذ ذلك الحين إلى إحجام المستثمرون الأجانب والسياح الذين تعتمد عليهم مصر كمصدر للعملة الأجنبية عن المجيء.

وتعمل الحكومة جاهدة لإقالة الاقتصاد من عثرته وجذب الاستثمارات ومساعدة الشركات على النهوض من جديد.

وقال عامر إن قرار خفض الجنية المصري خلال هذا الشهر أدى إلى اجتذاب استثمارات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار في صورة أذون خزانة متوقعا جذب ما يصل إلى خمسة مليارات دولار خلال الأربعة شهور المقبلة على أن تصل تلك الاستثمارات بنهاية العام إلى ما بين 15 و20 مليار دولار.