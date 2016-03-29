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صباح الخير من رويترز

Tue Mar 29, 2016 4:18am GMT
 
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الثلاثاء 29 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية

* أوباما يجتمع مع مستشاريه للامن القومي لبحث جهود محاربة تنظيم الدولة الاسلامية بعد هجمات بروكسل

* القوات السورية تواصل حملتها على الدولة الإسلامية بعد استعادة تدمر

* الكرملين: القوات البرية الروسية لم تشارك في استعادة السيطرة على تدمر

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* الكرملين: بوتين وروحاني بحثا سوريا واتفقا على تعزيز الاتصالات

* بيان: قوات التحالف تنفذ 14 ضربة ضد الدولة الإسلامية في العراق وسوريا

* التحالف بقيادة السعودية في اليمن يؤكد تسلمه 9 أسرى سعوديين

* إردوغان: قوات الأمن التركية تقتل أكثر من 5300 مسلح كردي منذ يوليو   يتبع
 