* أوباما يجتمع مع مستشاريه للامن القومي لبحث جهود محاربة تنظيم الدولة الاسلامية بعد هجمات بروكسل

* القوات السورية تواصل حملتها على الدولة الإسلامية بعد استعادة تدمر

* الكرملين: القوات البرية الروسية لم تشارك في استعادة السيطرة على تدمر