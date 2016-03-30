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الأربعاء 30 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية
* سماع إنفجارات وإطلاق نار كثيف في العاصمة الليبية في الساعات الاولى من صباح اليوم
* التلفزيون القبرصي: خاطف الطائرة المصرية المخطوفة يستسلم
* رئيس وزراء مصر: خاطف الطائرة مصري وطلب لقاء مسؤول أوروبي
* وزارة الطيران المدني المصرية: السلطات القبرصية أكدت أن حزام خاطف الطائرة كان زائفا
* الشرطة: إنتحاري يقتل ثلاثة ويصيب 27 في وسط بغداد وتنظيم الدولة الاسلامية يعلن المسؤولية عن الهجوم
* بيان: 4 ضربات لأمريكا والحلفاء ضد الدولة الإسلامية في العراق
* الأمم المتحدة تريد إعادة توطين 450 ألف لاجئ سوري
* الصين تعين أول مبعوث خاص لها لدى سوريا يتبع