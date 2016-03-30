Sun 25 Dec 2016 | 3:33 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Wed Mar 30, 2016 4:49am GMT
 
[-] نص [+]

الأربعاء 30 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية

* سماع إنفجارات وإطلاق نار كثيف في العاصمة الليبية في الساعات الاولى من صباح اليوم

* التلفزيون القبرصي: خاطف الطائرة المصرية المخطوفة يستسلم

* رئيس وزراء مصر: خاطف الطائرة مصري وطلب لقاء مسؤول أوروبي

* وزارة الطيران المدني المصرية: السلطات القبرصية أكدت أن حزام خاطف الطائرة كان زائفا

* الشرطة: إنتحاري يقتل ثلاثة ويصيب 27 في وسط بغداد وتنظيم الدولة الاسلامية يعلن المسؤولية عن الهجوم

* بيان: 4 ضربات لأمريكا والحلفاء ضد الدولة الإسلامية في العراق

* الأمم المتحدة تريد إعادة توطين 450 ألف لاجئ سوري

* الصين تعين أول مبعوث خاص لها لدى سوريا   يتبع
 