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صباح الخير من رويترز

Tue Apr 5, 2016 4:25am GMT
 
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الثلاثاء 5 أبريل نيسان أهم الأنباء الإقليمية

* تلفزيون: الدولة الإسلامية استخدمت غاز الخردل في هجوم على مطار بدير الزور

* أمريكا تقول إنها صادرت أسلحة من إيران يرجح أنها كانت في طريقها للحوثيين

* مهاجرون يواصلون السفر لليونان رغم إعادة آخرين لتركيا

* التحالف يشن 24 ضربة جوية ضد الدولة الإسلامية

* مصادر: مقتل أبو فراس القيادي بجبهة النصرة فيما يشتبه أنها ضربة بطائرة بلا طيار

* نحو 25 قتيلا في هجمات بأنحاء متفرقة من العراق

* مسؤول روسي: المطالبة برحيل الأسد تعرقل العملية السياسية

* رئيس الوزراء الإيطالي يزور إيران الأسبوع المقبل   يتبع
 