المركزي المصري يطرح 120 مليون دولار في العطاء الاسبوعي للعملة الصعبة لتغطية متأخرات شركات

القاهرة 5 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيطرح 120 مليون دولار في العطاء الأسبوعي اليوم الثلاثاء لتغطية متأخرات شركات متعددة الجنسيات وذلك للسلع الأساسية والأدوية فقط.

وكان البنك المركزي يطرح ثلاثة عطاءات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس لبيع 40 مليون دولار في كل منها لكنه اقتصرها في وقت سابق من هذا الشهر على عطاء واحد اسبوعيا كل ثلاثاء.

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.