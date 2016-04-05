مصحح-مقدمة 1-الجنيه المصري يستقر في العطاء الرسمي وينخفض في الموازية إلى 10.10 للدولار

(لتصحيح كلمة للشراء في الفقرة الخامسة إلى البيع والبيع إلى شراء)

من إيهاب فاروق

القاهرة 5 أبريل نيسان (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري سعر الجنيه مستقرا في عطاء اليوم الثلاثاء عند 8.78 للدولار دون تغيير عن الاسبوع الماضي. لكن العملة واصلت تراجعها في السوق السوداء لتصل إلى متوسط 10.10 جنيه للدولار.

وباع المركزي اليوم 120 مليون دولار في العطاء الأسبوعي لتغطية متأخرات شركات متعددة الجنسيات وذلك للسلع الأساسية والأدوية فقط. وجاء العطاء وسط شائعات في السوق عن اتجاه المركزي لتخفيض العملة في عطاء اليوم.

وقال متعامل في السوق الموازية "الدولار استقر خلال أسبوع عند 10.05 جنيه ولكن بدأ من الليلة الماضية في معاودة الارتفاع وسط شائعات باتجاه المركزي لخفض جديد للعملة اليوم."

وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس آذار وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار ولكن خبراء يقولون إن الجنيه مازال مبالغا في قيمته.

وقال متعامل آخر في السوق الموازية "الدولار ارتفع في السوق إلى 10.1 جنيه للشراء و10.14 جنيه للبيع. هناك طلب بالفعل على الشراء."

ولكن متعاملا ثالثا قال إنه يشتري الدولار مقابل 10.05 جنيه ويبيع بسعر 10.08 جنيه.