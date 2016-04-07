مقدمة 2-المركزي المصري يبيع 118.7 مليون دولار في عطاء استثنائي

(لإضافة نتيجة العطاء الرسمي)

القاهرة 7 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك المركزي المصري أنه باع 118.7 مليون دولار في عطاء استثنائي اليوم الخميس بسعر 8.78 جنيه للدولار دون تغيير عن سعر الثلاثاء الماضي.

ولم يكشف المركزي في بيانه الهدف من العطاء الاستثنائي. ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالمركزي للحصول على تعقيب.

وكان البنك المركزي يطرح ثلاثة عطاءات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس لبيع 40 مليون دولار في كل منها لكنه اقتصرها في وقت سابق من هذا الشهر على عطاء واحد اسبوعيا كل ثلاثاء.

وبلغت نسبة التخصيص اليوم في بيع الدولار للبنوك 21.98 بالمئة.

وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس آذار وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار ولكن خبراء يقولون إن الجنيه مازال مبالغا في قيمته.

ولم تنجح بعد خطوات المركزي سواء في خفض العملة أو العطاءات الاستثنائية أو إغلاق شركات الصرافة في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها.

وقال ثلاثة متعاملين في السوق الموازية إن سعر الجنيه المصري واصل الهبوط في السوق ليصل إلى ما بين 10.30 و10.32 جنيه للدولار.

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.