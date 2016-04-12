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الثلاثاء 12 أبريل نيسان أهم الأنباء الإقليمية
* المعلم: مجموعات إرهابية تخرق الهدنة في سوريا بتوجيهات تركية وسعودية لإفشال الحوار
* الحكومة السورية تعلن استعدادها لمحادثات دون شروط مسبقة
* الأمم المتحدة تسقط مساعدات غذائية على دير الزور المحاصرة في سوريا
* دي ميستورا يبحث مع المعلم اتفاق وقف العمليات القتالية الهش بسوريا
* المرصد السوري: الدولة الإسلامية تستعيد بلدة قرب الحدود التركية
* التحالف ينفذ 18 ضربة ضد الدولة الإسلامية في العراق وسوريا
* الأطراف المتحاربة في اليمن تبدأ هدنة وأنباء عن قتال في تعز
* المتحدث باسم إردوغان: تركيا لن تتخلى عن مطلب إنهاء حصار غزة يتبع