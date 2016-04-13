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صباح الخير من رويترز

Wed Apr 13, 2016 5:06am GMT
 
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الأربعاء 13 أبريل نيسان أهم الأنباء الإقليمية

* بيان: التحالف ينفذ 13 ضربة في العراق وسوريا ضد الدولة الإسلامية

* إيران تعبر عن قلقها من زيادة انتهاكات الهدنة في سوريا

* الجيش التركي يقصف أهدافا للدولة الإسلامية في سوريا بعد قصف بلدة حدودية

* وكالة: سقوط قذيفتين من سوريا على بلدة حدودية تركية وإصابة 8

* فرنسا: هجوم الحكومة السورية يهدد الهدنة وعملية السلام

* إيران تبلغ دي ميستورا بقلقها من انتهاكات الهدنة في سوريا

* روسيا تعلن تحطم إحدى طائراتها الهليكوبتر في سوريا

* الفلسطينيون: مسعى في الامم المتحدة للتنديد بالمستوطنات الاسرائيلية يستهدف السلام   يتبع
 