مقدمة 1-السيسي: لن يحدث تصعيد في أسعار السلع الأساسية في مصر "مهما حصل للدولار"

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من إيهاب فاروق

القاهرة 13 أبريل نيسان (رويترز) - سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء لتهدئة مخاوف المصريين من ارتفاع أسعار السلع الغذائية نتيجة ارتفاع العملة الصعبة قائلا إن الأسعار لن ترتفع "مهما حصل للدولار".

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه نحو 14 بالمئة في مارس آذار ليصل إلى 8.78 جنيه للدولار. لكن سعر العملة المحلية هبط بشدة في السوق السوداء ووصل اليوم إلى نحو 10.27 جنيه للدولار.

وأضاف السيسي في كلمة في اجتماع مع مسؤولين وسياسيين وإعلاميين نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة "عيوننا علي الإنسان المصري اللي ظروفه صعبة.. لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الاساسية...مهما حصل للدولار.الجيش مسؤول والدولة مسؤولة معايا.وعد إن شاء الله."

واتخذت الحكومة في أواخر العام الماضي سلسلة إجراءات للحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع الأساسية واستخدمت شاحنات الجيش ووزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعمة على الفقراء بجانب زيادة عدد المتاجر التي يديرها الجيش وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها.

لكن رغم سيارات ومتاجر الجيش ووزارة التموين إلا أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت في المدن خلال الفترة الأخيرة. وفي جولة لمراسل رويترز على عدد من المتاجر الخاصة الأسبوع الماضي في أماكن متفرقة من الأحياء الشعبية بالقاهرة الكبرى وجد أن أسعار الدواجن واللحوم والأرز والألبان وبعض الخضروات الأساسية زادت بينما استقرت أسعار الدقيق والزيت والسكر عما كانت عليه في مارس آذار.

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار مما أدى إلى ارتفاعه أمام الجنيه منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.