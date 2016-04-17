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الأحد 17 أبريل نيسان
أهم الأنباء الإقليمية
* مقتل ضابط وإصابة اثنين في هجوم بقنابل حارقة في البحرين
* 12 قتيلا في حريق بمصنع شركة بتروكيماويات في الجبيل بالسعودية
* مسعف: 15 قتيلا على الأقل من قوات الأمن في هجمات بمدينة بنغازي
* وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يزوران ليبيا دعما لحكومة الوحدة
* وزير ألماني:الاتحاد الأوروبي قد يبدأ في تدريب قوات ليبية خارج البلاد
* مسؤول: حلف الأطلسي مستعد لمساعدة ليبيا في بناء مؤسساتها الدفاعية
* دي ميستورا يحاول استطلاع رأي المعارضة بشأن بقاء الأسد بشكل رمزي [ يتبع