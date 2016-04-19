* قوات التحالف تنفذ 20 ضربة ضد الدولة الإسلامية في العراق وسوريا

* لافروف: لا مفاوضات سرية بين روسيا وأمريكا بشأن سوريا

* مصادر: قوات بقيادة أمريكا تأسر مقاتلا من الدولة الإسلامية في العراق

* وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها من قبل