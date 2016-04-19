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الثلاثاء 19 أبريل نيسان أهم الأنباء الإقليمية
* قوات التحالف تنفذ 20 ضربة ضد الدولة الإسلامية في العراق وسوريا
* لافروف: لا مفاوضات سرية بين روسيا وأمريكا بشأن سوريا
* المرصد:المعارضة تشن هجمات في غرب سوريا والحكومة تنفذ ضربات جوية مكثفة
* كبير مفاوضي الحكومة السورية يتهم إسرائيل بالتعاون مع الدولة الإسلامية والقاعدة
* مصادر: قوات بقيادة أمريكا تأسر مقاتلا من الدولة الإسلامية في العراق
* وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها من قبل
* مسؤولون: وزير الدفاع الأمريكي يعرض على العراق المزيد من المساعدة
* العبادي يأمل في تشكيل حكومة جديدة خلال أيام لمكافحة الفساد يتبع