المركزي المصري يبيع 120 مليون دولار في العطاء الاسبوعي للعملة الصعبة

القاهرة 19 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه باع مليون 120 مليون دولار في العطاء الأسبوعي اليوم الثلاثاء بسعر 8.78 جنيه للدولار دون تغيير عن سعر العطاء السابق.

وكان البنك المركزي يطرح ثلاثة عطاءات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس لبيع 40 مليون دولار في كل منها لكنه أعلن في مارس آذار قصرها على عطاء واحد اسبوعيا كل ثلاثاء بقيمة 120 مليون دولار.

وقال متعاملان في السوق الموازية إنهما باعا الدولار اليوم بسعر 10.80 جنيه لتواصل العملة الأمريكية بذلك قفزاتها في السوق السوداء بعد أن تخطت أمس الاثنين مستوى 10.50 جنيه لأول مرة في تاريخها.

وسحبت السوق السوداء للدولار السيولة من النظام المصرفي وفرضت ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بينما واصل البنك المركزي الإبقاء على الجنيه قويا بشكل مصطنع