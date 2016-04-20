صباح الخير من رويترز
الأربعاء 20 أبريل نيسان أهم الأنباء الإقليمية
* المرصد السوري: الدولة الإسلامية تسيطر على أراض في دير الزور
* فصائل يمنية تتعهد بالمشاركة في محادثات السلام بالكويت
* المعارضة السورية: تأجيل محادثات السلام لأجل غير مسمى
* الحكومة السورية: مستقبل الأسد ليس للنقاش في محادثات السلام
* الكرملين: روسيا تؤيد تماما استمرار المحادثات السورية في جنيف
* المعارضة السورية تدعو القوى الكبرى لمناقشة هدنة "انتهت"
* مبعوث صيني يزور سوريا والسعودية وإيران وروسيا في مسعى للسلام
* إدانة إسرائيلي بقتل فلسطيني في جريمة كان لها دور في نشوب حرب 2014 يتبع