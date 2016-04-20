* المرصد السوري: الدولة الإسلامية تسيطر على أراض في دير الزور

* الحكومة السورية: مستقبل الأسد ليس للنقاش في محادثات السلام

* إدانة إسرائيلي بقتل فلسطيني في جريمة كان لها دور في نشوب حرب 2014 يتبع