مقدمة 1-هبوط حاد للجنيه المصري في السوق الموازية رغم استقراره في العطاء الاسبوعي

(لتحديث سعر الجنيه في السوق الموازية)

القاهرة 19 أبريل نيسان (رويترز) - هبط الجنيه المصري بشدة أمام الدولار في السوق الموازية اليوم الثلاثاء رغم استقراره دون تغيير في العطاء الاسبوعي للبنك المركزي.

وقال البنك المركزي المصري إنه باع مليون 120 مليون دولار في العطاء الأسبوعي اليوم الثلاثاء بسعر 8.78 جنيه للدولار دون تغيير عن سعر العطاء السابق.

وقال ثلاثة متعاملين إن الجنيه هوى في السوق السوداء إلى 11 جنيها للدولار اليوم مواصلا هبوطه الحاد أمام العملة الأمريكية بعد أن نزل أمس الاثنين إلى 10.50 جنيه لأول مرة في تاريخه.

وقال المتعاملون إن هناك طلبا غير طبيعي على الدولار من المستوردين.

وكان البنك المركزي يطرح ثلاثة عطاءات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس لبيع 40 مليون دولار في كل منها لكنه أعلن في مارس آذار قصرها على عطاء واحد اسبوعيا كل ثلاثاء بقيمة 120 مليون دولار.

وسحبت السوق السوداء للدولار السيولة من النظام المصرفي وفرضت ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بينما واصل البنك المركزي الإبقاء على الجنيه قويا بشكل مصطنع.