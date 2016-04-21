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صباح الخير من رويترز

Thu Apr 21, 2016 4:42am GMT
 
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الخميس 21 أبريل نيسان أهم الأنباء الإقليمية

* شهود: بدء إجلاء سكان من بلدات سورية محاصرة

* الجعفري: الحكومة جادة في المحادثات ورحيل وفد المعارضة قد يسهل الوصول لحل

* مصدر: النيابة المصرية تأمر بحبس شرطي قتل بائعا لخلاف على سعر مشروب

* إسرائيل تعتقل مجموعة من المستوطنين فيما يتعلق بهجمات على فلسطينيين

* روحاني ينتقد استخدام الشرطة لعناصر سرية للإبلاغ عن نساء لا يرتدين الحجاب أهم الأنباء العالمية

* ألمانيا تطلب من بلجيكا إيقاف تشغيل مفاعلين

* اليونان: تدفقات المهاجرين تراجعت بعد الاتفاق الأوروبي التركي

* الصين توصي باستخدام خط ملاحي ظهر في المنطقة القطبية بسبب الاحتباس الحراري   يتبع
 