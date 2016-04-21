صباح الخير من رويترز
الخميس 21 أبريل نيسان أهم الأنباء الإقليمية
* شهود: بدء إجلاء سكان من بلدات سورية محاصرة
* الجعفري: الحكومة جادة في المحادثات ورحيل وفد المعارضة قد يسهل الوصول لحل
* مصدر: النيابة المصرية تأمر بحبس شرطي قتل بائعا لخلاف على سعر مشروب
* إسرائيل تعتقل مجموعة من المستوطنين فيما يتعلق بهجمات على فلسطينيين
* روحاني ينتقد استخدام الشرطة لعناصر سرية للإبلاغ عن نساء لا يرتدين الحجاب أهم الأنباء العالمية
* ألمانيا تطلب من بلجيكا إيقاف تشغيل مفاعلين
* اليونان: تدفقات المهاجرين تراجعت بعد الاتفاق الأوروبي التركي
* الصين توصي باستخدام خط ملاحي ظهر في المنطقة القطبية بسبب الاحتباس الحراري يتبع