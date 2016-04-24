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الأحد 24 أبريل نيسان
أهم الأنباء الإقليمية
* مصادر: مقتل 12 على الأقل في تفجير سيارتين ملغومتين في بغداد
* محادثات السلام اليمنية تتواصل والجيش يقاتل القاعدة في الجنوب
* اشتباكات بين متشددين وحراس قرب ميناء البريقة النفطي في ليبيا
* تلفزيون-المرصد السوري: 23 قتيلا في قصف جوي للقوات السورية على منطقتين
* منسق المعارضة السورية ينتقد مبعوث الأمم المتحدة ويدافع عن تعليق المحادثات
* ألمانيا تسعى لإقامة "مناطق آمنة" في سوريا لإيواء اللاجئين
* أوغلو: تركيا ستتخذ كل الإجراءات لوقف إطلاق الصواريخ على البلدات الحدودية يتبع