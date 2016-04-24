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صباح الخير من رويترز

Sun Apr 24, 2016 4:12am GMT
 
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الأحد 24 أبريل نيسان

أهم الأنباء الإقليمية

* مصادر: مقتل 12 على الأقل في تفجير سيارتين ملغومتين في بغداد

* محادثات السلام اليمنية تتواصل والجيش يقاتل القاعدة في الجنوب

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* منسق المعارضة السورية ينتقد مبعوث الأمم المتحدة ويدافع عن تعليق المحادثات

* ألمانيا تسعى لإقامة "مناطق آمنة" في سوريا لإيواء اللاجئين

* أوغلو: تركيا ستتخذ كل الإجراءات لوقف إطلاق الصواريخ على البلدات الحدودية   يتبع
 