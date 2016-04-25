الإثنين 25 أبريل نيسان

أهم الأنباء الإقليمية

* أوباما يعتزم إرسال 250 جنديا أمريكيا آخرين لسوريا ليرفع عدد القوات هناك إلى 300

* أوباما: إرسال قوات برية للإطاحة بالأسد سيكون خطأ

* مقتل عشرة من مقاتلي القاعدة في ضربات جوية تقودها السعودية في اليمن

* سكان: قوات يمنية وإماراتية تنتزع مدينة المكلا من تنظيم القاعدة

* قوات كردية تحتفظ بأراض انتزعتها من القوات السورية بموجب هدنة القامشلي

* 12 قتيلا في اشتباكات بين الأكراد والشيعة في شمال العراق