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صباح الخير من رويترز

Mon Apr 25, 2016 4:21am GMT
 
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الإثنين 25 أبريل نيسان

أهم الأنباء الإقليمية

* أوباما يعتزم إرسال 250 جنديا أمريكيا آخرين لسوريا ليرفع عدد القوات هناك إلى 300

* أوباما: إرسال قوات برية للإطاحة بالأسد سيكون خطأ

* مقتل عشرة من مقاتلي القاعدة في ضربات جوية تقودها السعودية في اليمن

* سكان: قوات يمنية وإماراتية تنتزع مدينة المكلا من تنظيم القاعدة

* قوات كردية تحتفظ بأراض انتزعتها من القوات السورية بموجب هدنة القامشلي

* 12 قتيلا في اشتباكات بين الأكراد والشيعة في شمال العراق

* قتيل و26 مصابا جراء سقوط صواريخ على بلدة تركية قرب حدود سوريا   يتبع
 