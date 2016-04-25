صباح الخير من رويترز
الإثنين 25 أبريل نيسان
أهم الأنباء الإقليمية
* أوباما يعتزم إرسال 250 جنديا أمريكيا آخرين لسوريا ليرفع عدد القوات هناك إلى 300
* أوباما: إرسال قوات برية للإطاحة بالأسد سيكون خطأ
* مقتل عشرة من مقاتلي القاعدة في ضربات جوية تقودها السعودية في اليمن
* سكان: قوات يمنية وإماراتية تنتزع مدينة المكلا من تنظيم القاعدة
* قوات كردية تحتفظ بأراض انتزعتها من القوات السورية بموجب هدنة القامشلي
* 12 قتيلا في اشتباكات بين الأكراد والشيعة في شمال العراق
* قتيل و26 مصابا جراء سقوط صواريخ على بلدة تركية قرب حدود سوريا يتبع