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الثلاثاء 26 أبريل نيسان أهم الأنباء الإقليمية
* أوباما يعلن إرسال قوات إضافية لسوريا دعما للمكاسب ضد الدولة الإسلام
* مقتل 6 في إنفجار قرب دمشق والدولة الاسلامية تعلن المسؤولية
* قوات التحالف تسيطر على مرفأ نفطي يمني من تنظيم القاعدة
* تحالف قوات سوريا الديمقراطية يرحب بالدعم الأمريكي ويطلب المزيد
* أمريكا وحلفاؤها ينفذون 14 ضربة جوية ضد الدولة الإسلامية في العراق وسوريا
* المرصد السوري: 60 قتيلا على الأقل في ثلاثة أيام من الاشتباكات في حلب
* الكرملين: روسيا قلقة بشدة إزاء تهاوي محادثات السلام السورية
* وكالة: دمشق وموسكو وقعتا اتفاقيات بقيمة 850 مليون يورو لإصلاح البنية التحتية السورية يتبع