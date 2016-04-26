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صباح الخير من رويترز

Tue Apr 26, 2016 4:18am GMT
 
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الثلاثاء 26 أبريل نيسان أهم الأنباء الإقليمية

* أوباما يعلن إرسال قوات إضافية لسوريا دعما للمكاسب ضد الدولة الإسلام

* مقتل 6 في إنفجار قرب دمشق والدولة الاسلامية تعلن المسؤولية

* قوات التحالف تسيطر على مرفأ نفطي يمني من تنظيم القاعدة

* تحالف قوات سوريا الديمقراطية يرحب بالدعم الأمريكي ويطلب المزيد

* أمريكا وحلفاؤها ينفذون 14 ضربة جوية ضد الدولة الإسلامية في العراق وسوريا

* المرصد السوري: 60 قتيلا على الأقل في ثلاثة أيام من الاشتباكات في حلب

* الكرملين: روسيا قلقة بشدة إزاء تهاوي محادثات السلام السورية

* وكالة: دمشق وموسكو وقعتا اتفاقيات بقيمة 850 مليون يورو لإصلاح البنية التحتية السورية   يتبع
 