الأربعاء 27 أبريل نيسان أهم الأنباء الإقليمية

* عشرات الآلاف يتظاهرون في وسط بغداد للمطالبة بالتصويت على تعديل حكومي

* وزير تركي: أمريكا ستنشر قاذفات صواريخ قرب الحدود السورية

* دي ميستورا يطلع مجلس الأمن الدولي غدا على تطورات المحادثات السورية

* المرصد: 30 قتيلا في قتال بمدينة حلب خلال 24 ساعة

* بيان: أمريكا تنفذ 25 ضربة جوية ضد الدولة الإسلامية في العراق وسوريا

* وزارة الخارجية في صربيا: خطف مهندس صربي في ليبيا

* لجنة صياغة الدستور التركية: لا مناقشات حول التخلي عن مبدأ العلمانية