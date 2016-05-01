صباح الخير من رويترز
الأحد أول مايو أيار
أهم الأنباء الإقليمية
* حلب تتعرض للقصف والجيش السوري يبدأ "تهدئة" في مناطق أخرى
* أمريكا تقول إنها تعمل على "مبادرات محددة" لوقف تصعيد العنف في سوريا
* الخارجية الأمريكية: كيري يزور جنيف الأحد لإجراء محادثات بشأن سوريا
* داود أوغلو: إعادة 20 سوريا إلى تركيا بموجب اتفاق المهاجرين مع أوروبا
* متحدث: السعودية تسلم أسرى حوثيين وسط تقدم محادثات السلام اليمنية
* القاعدة في اليمن تؤكد الانسحاب من مدينة المكلا الساحلية
* أنصار الصدر يعتصمون بالمنطقة الخضراء في بغداد مع تفاقم الأزمة السياسية يتبع