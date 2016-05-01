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صباح الخير من رويترز

Sun May 1, 2016 4:52am GMT
 
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الأحد أول مايو أيار

أهم الأنباء الإقليمية

* حلب تتعرض للقصف والجيش السوري يبدأ "تهدئة" في مناطق أخرى

* أمريكا تقول إنها تعمل على "مبادرات محددة" لوقف تصعيد العنف في سوريا

* الخارجية الأمريكية: كيري يزور جنيف الأحد لإجراء محادثات بشأن سوريا

* داود أوغلو: إعادة 20 سوريا إلى تركيا بموجب اتفاق المهاجرين مع أوروبا

* متحدث: السعودية تسلم أسرى حوثيين وسط تقدم محادثات السلام اليمنية

* القاعدة في اليمن تؤكد الانسحاب من مدينة المكلا الساحلية

* أنصار الصدر يعتصمون بالمنطقة الخضراء في بغداد مع تفاقم الأزمة السياسية   يتبع
 