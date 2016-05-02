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صباح الخير من رويترز

Mon May 2, 2016 4:12am GMT
 
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الاثنين 2 مايو أيار

أهم الأنباء الإقليمية

* كيري يأمل في إحراز تقدم بمباحثات جنيف بشأن وقف القتال في سوريا

* التلفزيون السوري: الجيش يؤكد تمديد نظام التهدئة حول دمشق 24 ساعة أخرى

* تقرير: هجمات الدولة الإسلامية في ازدياد ردا على خسائرها مساحات من الأراضي

* مصادر: ارتفاع قتلى تفجيري مدينة السماوة بجنوب العراق إلى 32 قتيلا

* الحوثيون يستولون على معسكر للجيش باليمن في انتكاسة لمحادثات السلام

* الحكومة اليمنية تعلق محادثات السلام بعد هجوم للحوثيين

* مقتل أربعة جنود في انفجار استهدف قائد الأمن في عدن   يتبع
 