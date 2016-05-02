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الاثنين 2 مايو أيار
أهم الأنباء الإقليمية
* كيري يأمل في إحراز تقدم بمباحثات جنيف بشأن وقف القتال في سوريا
* التلفزيون السوري: الجيش يؤكد تمديد نظام التهدئة حول دمشق 24 ساعة أخرى
* تقرير: هجمات الدولة الإسلامية في ازدياد ردا على خسائرها مساحات من الأراضي
* مصادر: ارتفاع قتلى تفجيري مدينة السماوة بجنوب العراق إلى 32 قتيلا
* الحوثيون يستولون على معسكر للجيش باليمن في انتكاسة لمحادثات السلام
* الحكومة اليمنية تعلق محادثات السلام بعد هجوم للحوثيين
* مقتل أربعة جنود في انفجار استهدف قائد الأمن في عدن يتبع