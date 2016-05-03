الجنيه المصري مستقر في العطاء الرسمي ومنخفض بالسوق السوداء
القاهرة 3 مايو أيار (رويترز) - استقر الجنيه المصري في العطاء الأسبوعي للبنك المركزي اليوم الثلاثاء لكنه انخفض في السوق السوداء.
وقال البنك المركزي المصري إنه باع 119.6 مليون دولار في العطاء الأسبوعي بسعر 8.78 جنيه للدولار لكنه بعيد كثيرا عن السعر في السوق السوداء البالغ 11.05 جنيه بحسب متعاملين اثنين لكنهما لم يذكرا حجم المعاملات.
وفي الأسبوع الماضي قال متعاملون في السوق السوداء إن الدولار سجل 10.40-10.50 جنيه.
كانت وكالة أنباء الامارات قالت الشهر الماضي إن الإمارات ستقدم أربعة مليارات دولار لمصر منها مليارا دولار في صورة وديعة لدعم الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي والباقي استثمارات.
وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.
وفي مسعى لسد الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه وسعره بالسوق السوداء خفض البنك المركزي قيمة العملة في مارس آذار إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.7301 جنيه وأعلن عن تبني سعر صرف أكثر مرونة. وفي وقت لاحق رفع العملة إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار ولم يتغير السعر منذ ذلك الحين. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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