* مقاتلون يشنون هجوما على حلب ودبلوماسيون يكافحون لإحياء الهدنة في سوريا

* كيري يحذر الأسد من التداعيات إذا فشلت الهدنة والانتقال السياسي

* الجيش الإسرائيلي: جنود يقتلون سائقا فلسطينيا صدم جنودا في الضفة الغربية

* دي ميستورا: محادثات السلام قد تستأنف إذا جرى الاتفاق على تهدئة بحلب