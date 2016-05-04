ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 17.011 مليار دولار نهاية أبريل

القاهرة 4 مايو أيار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن الاحتياطيات الأجنبية زادت إلى 17.011 مليار دولار في نهاية أبريل نيسان مقارنة مع 16.561مليار دولار في نهاية مارس آذار.

ويعني ذلك أن احتياطيات مصر من العملة الصعبة زادت نحو 450 مليون دولار في أبريل نيسان.