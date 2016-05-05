الخميس 5 مايو أيار

أهم الأنباء الإقليمية

* محمد علوش المعارض السوري البارز يقول إن جماعات المعارضة الرئيسية أنشأت قوة مهام لنزع فتيل التوتر الذي أدى إلى أعمال عنف واسعة النطاق بين الفصائل المتنافسة.

* لافروف: الأسد ليس حليفا لروسيا لكن موسكو تدعمه في الحرب ضد الإرهاب.

* سيارة ملغومة تستهدف الجيش التركي وضربات جوية تدمر أهدافا للأكراد.

* روسيا: هجمات جبهة النصرة عطلت تهدئة مزمعة في حلب.

* وكالة: روسيا تتوقع استئناف محادثات السلام السورية في جنيف في مايو.

* الأمم المتحدة: سوريا تمنع المساعدات عن أكثر من 900 ألف شخص.