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الخميس 5 مايو أيار
أهم الأنباء الإقليمية
* محمد علوش المعارض السوري البارز يقول إن جماعات المعارضة الرئيسية أنشأت قوة مهام لنزع فتيل التوتر الذي أدى إلى أعمال عنف واسعة النطاق بين الفصائل المتنافسة.
* لافروف: الأسد ليس حليفا لروسيا لكن موسكو تدعمه في الحرب ضد الإرهاب.
* سيارة ملغومة تستهدف الجيش التركي وضربات جوية تدمر أهدافا للأكراد.
* روسيا: هجمات جبهة النصرة عطلت تهدئة مزمعة في حلب.
* وكالة: روسيا تتوقع استئناف محادثات السلام السورية في جنيف في مايو.
* الأمم المتحدة: سوريا تمنع المساعدات عن أكثر من 900 ألف شخص.
* أمريكا تحذر من مخاطر أكبر في العراق بعد مقتل أحد جنودها. يتبع