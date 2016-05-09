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صباح الخير من رويترز

Mon May 9, 2016 4:21am GMT
 
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الاثنين 9 مايو أيار

أهم الأنباء الإقليمية

* تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف رجال شرطة بالقاهرة

* طائرات سورية تشن هجوما مضادا على المعارضة قرب حلب‭ ‬ناشطون:التوصل لاتفاق لإنهاء تمرد في سجن حماة السوري

* عودة صحفيين محتجزين في سوريا منذ عشرة أشهر إلى اسبانيا

* الشيخ رائد صلاح ينفذ حكما بالسجن تسعة أشهر

* وكالة: مقتل رجل أمن سعودي في معركة مع مسلحين بالطائف

* مصادر عسكرية: مقتل 55 من الدولة الإسلامية في قصف تركي بشمال سوريا

* بيان: التحالف يشن 25 غارة على أهداف للدولة الإسلامية في سوريا والعراق   يتبع
 