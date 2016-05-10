صباح الخير من رويترز
الثلاثاء 10 مايو أيار أهم الأنباء الإقليمية
* أوباما يجتمع مع مستشاريه للامن القومي اليوم لبحث الحملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية
* السعودية تعترض صاروخا باليستيا اطلق من اليمن لكنها تقول انها ملتزمة بالهدنة
* الجيش السوري يمدد هدنة حلب 48 ساعة بدءا من صباح الثلاثاء
* قوات الحكومة السورية تقصف ريف دمشق وتشتبك مع المعارضة
* صحيفة: محكمة إماراتية تقضي بالسجن المؤبد على إسلامي متشدد
* وسائل إعلام ورئيس لائحة مدعومة من الحريري يعلنان فوز اللائحة في بيروت
* إعادة فتح مطار المكلا باليمن ووصول طائرة إغاثة
* مسؤول: قوات الأمن السعودية تقتل متشددا مشتبها به يتبع