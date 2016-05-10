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هيئة قناة السويس: ارتفاع الإيرادات إلى 3.477 مليار جنيه في مارس

Tue May 10, 2016 12:46pm GMT
 
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القاهرة 10 مايو أيار (رويترز) - قالت هيئة قناة السويس اليوم الثلاثاء ان إيرادات مصر من القناة ارتفعت إلى 3.477 مليار جنيه (396 مليون دولار) في مارس آذار من 3.108 مليار في فبراير شباط.

ومنذ فبراير شباط لم تنشر الهيئة الإيرادات بالدولار على موقعها ما يجعل إجراء مقارنات شهرية صعبا بعدما خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه في مارس آذار.

وقناة السويس مصدر رئيسي للعملة الصعبة. وتسعى مصر جاهدة لانعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب المصدر الرئيسي الآخر للعملة الصعبة.

(الدولار = 8.7700 جنيه مصري) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 