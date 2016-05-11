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الأربعاء 11 مايو أيار أهم الأنباء الإقليمية
* امريكا لن تطالب بإعدام المشتبه به في هجوم بنغازي
* استراليا تعتقل خمسة أشخاص يشتبه انهم خططوا للسفر للانضمام الى تنظيم الدولة الاسلامية
* بوتين يأمل أن يغير التعاون مع أمريكا الوضع جذريا في سوريا
* المرصد: مقتل عشرة في ضربات جوية في إدلب بسوريا
* وكالة نقلا عن روسيا: تمديد "نظام التهدئة" في حلب 48 ساعة أخرى
* مبعوث: جهود إصلاح علاقات إسرائيل بتركيا يجب أن تنتظر تشكيل حكومة تركية جديدة
* مصر تفتح معبر رفح الحدودي مع غزة يومي الأربعاء والخميس
* مصادر: الأطراف المتحاربة في اليمن تتفق على إطلاق سراح جميع الأسرى قريبا يتبع