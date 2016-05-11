الأربعاء 11 مايو أيار أهم الأنباء الإقليمية

* امريكا لن تطالب بإعدام المشتبه به في هجوم بنغازي

* استراليا تعتقل خمسة أشخاص يشتبه انهم خططوا للسفر للانضمام الى تنظيم الدولة الاسلامية

* بوتين يأمل أن يغير التعاون مع أمريكا الوضع جذريا في سوريا

* المرصد: مقتل عشرة في ضربات جوية في إدلب بسوريا

* وكالة نقلا عن روسيا: تمديد "نظام التهدئة" في حلب 48 ساعة أخرى

* مبعوث: جهود إصلاح علاقات إسرائيل بتركيا يجب أن تنتظر تشكيل حكومة تركية جديدة

* مصر تفتح معبر رفح الحدودي مع غزة يومي الأربعاء والخميس