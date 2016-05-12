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صباح الخير من رويترز

Thu May 12, 2016 5:11am GMT
 
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الأربعاء 12 مايو أيار أهم الأنباء الإقليمية

* قوات من غرب ليبيا تستعد لهجوم على معقل للدولة الاسلامية

* مصادر: مقتل 52 شخصا في انفجار سيارة ملغومة بمدينة الصدر في بغداد.

* انتحاري يقتل ثمانية ويصيب مسؤولا عسكريا كبيرا في هجوم باليمن

* محققون دوليون يطالبون الدول بوقف جرائم الحرب في سوريا.

* الجيش الأمريكي: قوات التحالف تنفذ 14 ضربة ضد الدولة الإسلامية.

* القوات التونسية تقتل جهاديين اثنين وتعتقل 16 آخرين في عملية واسعة.

* محكمة مصرية تحيل أوراق 25 إلى المفتي في قضية عنف بين قبيلتين.

* إردوغان: تركيا قتلت 3000 من الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. أهم الأنباء العالمية   يتبع
 