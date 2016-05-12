* قوات من غرب ليبيا تستعد لهجوم على معقل للدولة الاسلامية

* مصادر: مقتل 52 شخصا في انفجار سيارة ملغومة بمدينة الصدر في بغداد.

* محققون دوليون يطالبون الدول بوقف جرائم الحرب في سوريا.

* محكمة مصرية تحيل أوراق 25 إلى المفتي في قضية عنف بين قبيلتين.