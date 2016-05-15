* القوات السورية تستعيد مستشفى في دير الزور بعد صد هجوم للدولة الإسلامية

* مصادر: محاكم مصرية تقضي بسجن 152 ناشطا بين عامين وخمسة أعوام

* بيان:السلطات المغربية تعتقل مواطنا من تشاد يشتبه بانتمائه للدولة الإسلامية

* بريطانيا:بوكو حرام ستزيد من تعاونها مع تنظيم الدولة الإسلامية إذا عزز وجوده في ليببا يتبع