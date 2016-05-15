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الأحد 15 مايو أيار
أهم الأنباء الإقليمية
* القوات السورية تستعيد مستشفى في دير الزور بعد صد هجوم للدولة الإسلامية
* العبادي: الأزمة السياسية تساعد تنظيم الدولة الإسلامية في شن هجمات
* عباس: 20 دولة لبت دعوة فرنسا لعقد اجتماع تحضيري يمهد لمبادرة السلام
* مصادر: محاكم مصرية تقضي بسجن 152 ناشطا بين عامين وخمسة أعوام
* بيان:السلطات المغربية تعتقل مواطنا من تشاد يشتبه بانتمائه للدولة الإسلامية
أهم الأنباء العالمية
* بريطانيا:بوكو حرام ستزيد من تعاونها مع تنظيم الدولة الإسلامية إذا عزز وجوده في ليببا يتبع