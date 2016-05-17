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صباح الخير من رويترز

Tue May 17, 2016 4:24am GMT
 
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الثلاثاء 17 مايو أيار أهم الأنباء الإقليمية

* بيان: التحالف يشن 14 ضربة ضد الدولة الإسلامية في العراق وسوريا

* وكالة: تركيا والتحالف يقصفان أهدافا للدولة الإسلامية في سوريا ومقتل 27

* رئيس الوزراء الفلسطيني: التنسيق الأمني مستمر مع إسرائيل حتى الآن

* الجيش التركي يقول إنه قتل 22 من المقاتلين الأكراد في اشتباكات

* وسائل إعلام:إصابة أربعة في انفجار قنبلة في مدينة اسطنبول التركية

* رئيس الوزراء الليبي الجديد يسعى للحصول على دعم قوى غربية وإقليمية

* البابا ينتقد الغرب لسعيه لتصدير نموذجه من الديمقراطية إلى العراق وليبيا

* العجز التجاري للمغرب يرتفع 6.1% على أساس سنوي في يناير-أبريل أهم الأنباء العالمية   يتبع
 